Kerem Aktürkoğlu tarihe geçecek! Rekor rakam

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılılar 30 milyon euro kazanmayı hedefliyor. Arsenal, Tottenham ve Atletico Madrid'in devreye girdiği Kerem Aktürkoğlu, transferiyle Galatasaray tarihine geçebilir.

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KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN TEKLİFLER GELİYOR

Sarı-kırmızılılarda başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Kerem Aktürkoğlu'na teklif yağıyor. Birçok Avrupa ekibinin peşinde olduğu milli yıldız için son olarak Arsenal ve Tottenham'ın 20 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda da Atletico Madrid'in milli oyuncu için 14 milyon euro teklifte bulunduğu öne sürülmüştü.

GALATASARAY EN AZ 30 MİLYON EURO BEKLİYOR

Galatasaray, 2020'nin yazında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu için en az 30 milyon euro teklif bekliyor.

TARİHE GEÇEBİLİR

Sarı-kırmızılıların en yüksek yerli oyuncu satışı 2011'de 13 milyon euro bonservis bedeliyle Arda Turan olmuştu. Kerem Aktürkoğlu'nun transferinin 13 milyon euronun üstünde gerçekleşmesi halinde Galatasaray tarihinin en yüksek transfer satışı olarak tarihe geçecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 44 resmi maçın 39'unda ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 9 asistle takımına katkıda bulundu.