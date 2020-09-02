Kerem Aktürkoğlu'dan imza sonrası ilk sözler

DHA 02 Eylül 2020 Çarşamba 18:16 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 18:16

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, "Uzun yıllar Galatasaray camiasına hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için başkanıma ve Abdurrahim Başkanıma teşekkür ederim. İnşallah hepimiz için, Galatasaray camiası için, benim için şampiyonluklarla dolu sezonlar geçer. Galatasaray'ın tarihinde bu zaten mevcut. İnşallah ben de Galatasaray camiasına şampiyonluklar getirebilmeyi, buna yardımcı olabilmeyi çok isterim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah" dedi.

"ŞAMPİYONLUKLARA, GALİBİYETLERE HAZIRLANIYORUZ"

Türk Telekom Stadyumu ve sarı kırmızılı taraftarlardan övgüyle bahseden Aktürkoğlu, "Stadın atmosferi müthiş. Galatasaray taraftarı ile birlikte atmosfer daha da ateşli oluyor. Bir an önce taraftarlı bir şekilde liglerin başlamasını istiyoruz. Şampiyonluklara, galibiyetlere, maçlara hazırlanıyoruz. İnşallah sonunda da güzel olacağına inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

MUSTAFA CENGİZ: KEREM'DEN ÇOK UMUTLUYUM

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise Kerem Aktürkoğlu'ndan çok umutlu olduğunu dile getirerek, "Karakterinin de düzgün olduğuna inanıyorum. Yeteneği ile buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Transferleri elimizden geldiğince seçerek, itina göstererek yapıyoruz. Hiçbir kulüple transfer yarışı, harcama yarışı içinde değiliz. Hem taraftarlarımızın talebini hem de kulübümüzün mali sportif ve idari kriterlerine azami dikkat göstererek, har vurup harman savurmadan, çok dikkatli şeçerek yaptığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"ROMA BİR GÜNDE KURULMADI"

"Tercihlerimiz kesinlikle taraftarlarımızın beklentisi olan optimal düzeyde" diyen Cengiz, şöyle devam etti: "Allah utandırmasın. Camiamıza sevgili Kerem'in çok uzun yıllar hizmet edeceğine inanıyorum. Roma bir günde kurulmadı. Azmedecek, bekleyecek, mücadele edecek, o formayı da kapacak ve inşallah tamamına erdirecek. Galatasaray'da daha büyük görevler alacak inşallah."