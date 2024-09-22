Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ile birlikte BPlay'e açıklamalarda bulundu. İşte Kerem Aktürkoğlu'nun sözleri...

"BENFICA'YA TRANSFERİ"

"Her şey çok çabuk oldu, bir gün içerisinde bitti. Sözleşmeyi havalimanında imzaladım. Gece yarısından önce Portekiz'de olmam gerekiyordu ve saat 23.45'te Lizbon'daki havalimanındaydım. 15 dakika içinde her şey bitti, imzaladım. Ondan sonra havalimanındaki bekledik ve haber geldi, "Artık Benfica'nın futbolcususun" dediler. Beklerken ellerim ve ayaklarım titriyordu. "Transfer olacak mı, olmayacak mı" diye düşünüyordum. 5 saatlik uçuşla birlikte görüşmeler 10-12 saat içerisinde tamamlandı."

"KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

"İnsanın konfor alanını terk etmesi, ailesinden ve ülkesinden uzakta olması gerçekten çok zor ama burada gerçek bir aile ortamı var. Buraya geldiğim ilk günden itibaren herkes beni büyük bir sevgiyle karşıladı. Beni içtenlikle karşıladılar, beni desteklediklerini ve bana inandıklarını gösterdiler. Kendimi güvende, iyi hissediyorum."

"İLK MAÇ İNANILMAZDI"

"İlk maç gerçekten inanılmazdı. Çok fazla Şampiyonlar Ligi maçı izlerdim. Benfica'nın maçları... Kartal, o atmosfer... Hepsi beni gerçekten etkiledi. İlk maçta soyunma odasından çıkıp tünele girdiğimizde ışıklar söndü ve her şey kırmızıya döndü. O anda gerçekten tüylerim diken diken oldu. 60 bin kişi var ve her yer kırmızı."

"İNANILMAZ DUYGULANDIM"

"Oyundan çıkarken tüm stadyum beni ayakta alkışladı. İnanılmaz derecede duygulandım. Tribünde olan babam da çok etkilendi, gururlandı. Dediğim gibi buradaki aile ortamını ilk günden itibaren hissedebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Ben de ülkemde, Galatasaray'da böyle bir aile ortamında büyüdüm. Çok rahat, çok güzel yıllar geçirdim. Bir sonraki kulübünüzde bunu özleyeceğinizi düşünürsünüz ama buradaki o aile ortamını gerçekten hissedebiliyorum. Benim için çok iyi ve beni mutlu ediyor. İlk andan itibaren kulübün büyüklüğünü hissettim. Hem taraftarlar hem de kulüp gerçekten çok büyük. Umarım bu kulübü daha da ileriye götüreceğiz, bunun için buradayız."

"BAHÇELİ EV İSTİYORUM"

"Bahçeli bir ev istiyorum. Kendi bahçem olsun. Ailem ve arkadaşlarımın gelmesini bekliyorum. Tabii ki Türk barbekülerimizi yapacağız.[Gülerek]"

"HELAL ET BULMAK ZOR"

Orkun Kökçü, bu sözlerinin ardından Kerem'e Portekiz'de helal et almanın kolay olmadığını anlattı. Orkun, "Bir çözüm bulmak zordu. Ailem genellikle bana Hollanda'dan getiriyor." dedi. Kerem ise bu sözlerin ardından, "O zaman içini etle doldurmak için büyük bir dondurucu almam lazım" ifadelerini kullandı.

"BASKILARA ALIŞKINIM"

"Baskılara alışığım. Dört yıl boyunca Galatasaray'da oynadım ve takım kaptanıydım. İyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de. İyi günlerdeki mutluluğu, sevinci, atmosferi biliyorum ama aynı zamanda kötü günlerde neler olduğunu da biliyorum."

"BASKI MOTİVE EDİYOR"

"Bu beni daha da motive ediyor çünkü baskının olmadığı ortamda oynamak futbolcunun çok kolay dikkatini kaybetmesine neden olabilir. Bu baskıyı sahaya yansıtmak önemli. En önemli şey baskıyı, buradaki aile ortamıyla birleştirmek. Bunu burada görüyorum, yüksek seviyede bir arkadaşlık var. Arkadaşlık ve aile ortamını bir arada tutarsak başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum."

"DAHA ÇOK SİHİR GÖRECEĞİZ"

"Gözlüklü bir fotoğrafımı paylaştım ve ardından Harry Potter ile karşılaştırmalar gündem oldu. Ben de, "Gol atıyorum ve bunu bir fenomenle birleştirmeliyim." diye düşündüm. Kutlama yapacak bir şey bulmam gerekiyordu. Sonra bu ortaya çıktı.[Harry Potter sevinci]Dünyadaki herkes Harry Potter'ı seviyor, kendimi onunla özdeşleştiriyorum. Bu güzel ve zarif bir şey. Daha önce de söylediğim gibi bu yıl daha çok Expelliarmus ya da Wingardium Leviosa göreceğiz." Orkun Kökçü: "Senden daha fazla sihir göreceğimize eminim."

"HER ŞEY HARİKA"

"Buradaki insanların çok çok tutkulu ve hırslı bir doğaya sahip olduğunu hissediyorum. Bizim kültürümüze ve insanlarımıza benzediklerini düşünüyorum. Onlar da çok hırslı ve çok istekliler. Soyunma odasında da herkes birbirini zorluyor, kazanma ruhunun zirvede olduğunu hissediyorum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren bunu hissedebiliyorum. Çok iyi, her şey harika."