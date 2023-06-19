Kerem Aktürkoğlu'na dev zam! En çok kazanan yerli oyuncu

Ligde ipi göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi kapısını açan Galatasaray'da yönetim, zafere katkı yapan en önemli isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nu ödüllendirdi.

3'E KATLADI

İcardi'den sonra 9 gol-11 asistle takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki yıldızın maaşı 3'e katlandı. Sarı-kırmızılı kulüple 3 yıllık daha sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, 9 milyon Euro'luk garanti ücreti 27 milyon TL'ye çıkarıldı.

GOL VE ASİSTLERE ÖZEL BONUS

Avrupa'dan önemli talipleri olduğu da konuşulan Kerem'in iyileştirme yapılan mukavelesine performansına bağlı bonuslar da koyuldu. 15-25-35 maça özel 1'er milyon TL primlere hak kazanacak başarılı futbolcu, ayrıca hedeflenen gol ve asist sayısına (15) ulaşırsa 2 milyon TL daha alacak. Şampiyonluk halinde yine 1-2 milyon TL arasında ek başarı ödemesi yapılacak.

EN ÇOK KAZANAN YERLİ

Muslera'nın ardından 2. kaptan olan Galatasaray'ın 'Harry Potter' lakaplı sihirbazı, böylece yerliler arasında en çok kazanan isim oldu.

ASİST KRALI

Geride kalan sezonda 38 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bunların 32'sinde ilk 11'de başladı. 2718 dakika sahada kalan milli oyuncu, 10 gol, 13 asist ile skora katkı sağladı. Ayrıca Kerem, bu sezonu asist kralı (11) olarak tamamladı.