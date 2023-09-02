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Spor

Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray'dan tam destek

Molde maçında bir grup taraftar tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozulmuştu. Teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera tecrübeli futbolcuya destek verdiler.

Sabah2 Eylül 2023 Cumartesi 13:34 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'na Galatasaray'dan tam destek
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Galatasaray'da Teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti...

Molde maçında bir grup taraftar tarafından ıslıklanan Kerem Aktürkoğlu'nun morali bozulmuştu. Teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera tecrübeli futbolcuya destek verdiler.

"SENİN KALİTENİ BİLİYORUZ"

"Senin kaliteni ve bu takıma ne kadar katkı verdiğini biliyoruz. Futbolun içinde böyle şeyler var. Sen kafana takma ve oyununa konsantre olmaya devam et" diyerek Kerem'i yeniden motive etmeye çalıştılar.

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