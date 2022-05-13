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Spor

Kerem Aktürkoğlu'na öyle bir kulüp talip oldu ki... Dudak uçuklatan bonservis

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na Alman devi Borussia Dortmund talip oldu. Bundesliga ekibi 23 yaşındaki oyuncu için 15 milyon euro bonservisi gözden çıkardı. Kerem Aktürkoğlu önümüzdeki sezon Almanya'da forma giyebilir. İşte detaylar...

Star Gazetesi13 Mayıs 2022 Cuma 00:48 - Güncelleme:
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Milli Takım ve Galatasaray'da başarılı performans gösteren Kerem Aktürkoğlu bir çok Avrupa kulübünü peşine taktı. Marsilya'nın ısrarla transferini istediği yıldız oyuncu için Borussia Dortmund devreye girdi. Almanya basınında çıkan habere göre Bundesliga ekibi Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon euro bonservisi gözden çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DORMUND KANCASI

Galatasaray ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Avrupa kulüpleri ısrarcı. Borussia Dortmund, Jadon Sancho ayrılığı sonrasında kanat oyuncu eksikliğini bir türlü aşamadı. Alman ekibinin kanat transferi için listesinin ilk sırasında Kerem Aktürkoğlu bulunuyor.

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BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon 50 resmi maçta forma şansı buldu. 23 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 12 gol ve 7 asistle katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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