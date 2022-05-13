Kerem Aktürkoğlu'na öyle bir kulüp talip oldu ki... Dudak uçuklatan bonservis

Milli Takım ve Galatasaray'da başarılı performans gösteren Kerem Aktürkoğlu bir çok Avrupa kulübünü peşine taktı. Marsilya'nın ısrarla transferini istediği yıldız oyuncu için Borussia Dortmund devreye girdi. Almanya basınında çıkan habere göre Bundesliga ekibi Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon euro bonservisi gözden çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DORMUND KANCASI

Galatasaray ile sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatan 23 yaşındaki oyuncunun transferi için Avrupa kulüpleri ısrarcı. Borussia Dortmund, Jadon Sancho ayrılığı sonrasında kanat oyuncu eksikliğini bir türlü aşamadı. Alman ekibinin kanat transferi için listesinin ilk sırasında Kerem Aktürkoğlu bulunuyor.

İnanılmaz başarı! Hakan Çalhanoğlu Avrupa'yı fethetti

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla bu sezon 50 resmi maçta forma şansı buldu. 23 yaşındaki genç oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 12 gol ve 7 asistle katkıda bulundu.

Star Gazetesi