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Spor

Kerem Aktürkoğlu'na pankartlı destek

Galatasaraylı taraftarlar takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu için “Arkandayız Kaptan” yazılı pankart açarak 25 yaşındaki futbolcuya desteğini gösterdi.

9 Ağustos 2024 Cuma 21:24 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'na pankartlı destek
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Galatasaray'ın Hatayspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig'in yeni sezon açılış maçında takımın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'na taraftarlar destek çıktı.

Sarı-kırmızılı seyirciler Aktürkoğlu'nu tribüne çağırarak tezahüratta bulundu. Öte yandan "Arkandayız Kaptan" yazan ve Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafının olduğu pankart açıldı.

Galatasaray'ın kaptanlarından 25 yaşındaki futbolcunun Süper Kupa maçının devre arasında oyundan çıkarıldığını öğrendiğinde soyunma odasında aşırı tepkide bulunduğu ve takım içinde sorunlara sebep olduğu iddia edilmişti.

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