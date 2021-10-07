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Spor

Kerem Aktürkoğlu'na talip var! Fatih Terim izin verirse...

Galatasaray'da genç yıldız Kerem Aktürkoğlu'na Almanya ekiplerinden Wolfsburg talip oldu. Sarı kırmızılıların 10 milyon Euro bonservis talep ettiği Kerem Aktürkoğlu için Wolfsburg 3.5 milyon Euro bonservis teklifi hazırladı.

Yeni Asır7 Ekim 2021 Perşembe 09:13 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:13
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Galatasaray 'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na, Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg talip oldu.

22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlayan yeşil-beyazlı kulübün yetkilileri, milli arada İstanbul'a gelecek. Milli oyuncunun, sarı-kırmızılılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Galatasaraylı yetkililerin Kerem için kapıyı en az 10 milyon Euro'dan açmayı planladığı kaydedildi. Yeni Asır'ın haberine göre Wolfsburg, bir süredir takip ettiği 22 yaşındaki oyuncu teknik direktör Fatih Terim'in onay vermesi halinde devre arasında Almanya'ya gidecek.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı. Sezon içerisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, başarılı performansıyla milli takıma çağrılmıştı.

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