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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

3 Ekim 2022 Pazartesi 22:42 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
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Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Twitter hesabından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

2020 yılında kendi attığı bir tweeti retweetleyen Kerem'in paylaşımında, "Dünya üzerinde sonsuz bir şey yoktur. Her şey zıttıyla var olmuştur. Umutsuzluğu umut, öfkeyi sevinç, mutluluğu keder takip eder. İyi veya kötü her ne yaşıyorsan yaşa, sabret ve asla unutma; Bu da geçer." ifadeleri yer aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray forması ile çıktığı 8 resmi maçın 8'inde de ilk 11'de yer aldı. 23 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 golle takımına katkıda bulundu.

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