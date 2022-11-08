Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a çok ağır darbe! Faturası dudak uçuklattı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun formasını tehlikeye sokabilecek bir transfer gelişmesi yaşandı. Bu sezon büyük bir düşüş yaşayan Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılılara faturası ağır olurken, Cengiz Ünder ve Eden Hazard'ın ismi gündeme geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU, BU SEZON KAYIPLARA KARIŞTI

Geçen sezon Galatasaray'ın yıldızlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Sarı-kırmızılılarda beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiren Kerem Aktürkoğlu, eleştirilerin hedefi olurken geleceği de tartışma konusu oldu.

GALATASARAY'A PAHALIYA PATLADI

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla birçok Avrupa ekibinin gündemine gelmiş, 20 milyon euro gibi yüksek rakamlar konuşulmuş ancak Galatasaray, yıldız oyuncuyu satmaya sıcak bakmamıştı. Milli oyuncuya geçtiğimiz sezon kadar Avrupa'dan ilgi gösterilmezken, güncel piyasa değeri de 16.5 milyon eurodan 13 milyon euroya kadar geriledi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU YIKAN TRANSFER İDDİASI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon performansıyla hayal kırıklığına uğratırken milli oyuncuyu yıkan bir transfer iddiası gündeme geldi. Galatasaray'ın Cengiz Ünder ve Eden Hazard'ı kadrosuna katmak istediği ileri sürüldü. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda iki yıldızı transfer etmek için yoğun mesai harcadığı iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maçın 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 839 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunabildi.