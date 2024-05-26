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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan kırgınlık itirafı!

Galatasaray'da golleri ve asistleriyle takımının kazandığı 24. lig şampiyonluğunun önemli faktörlerinden olan Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, 'Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım.' ifadelerini kullandı.

26 Mayıs 2024 Pazar 22:24 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan kırgınlık itirafı!
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'da yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sonuna kadar hak ettikleri bir şampiyonluk olduğunu söyleyen Kerem Aktürkoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Hak edilmiş bir şampiyonluk. Üzerine basarak söyleyelim. Her ne denirse densin mücadeleyi sonuna kadar verdik. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Sonuna kadar arkadaşlarımla, hocalarımla, taraftarlarımızla hak ettik şampiyonluğu. Hafta boyunca hem camia hem takım biraz etkilenmişti. Evimizde istediğimiz bir şampiyonluk vardı. Böylesi daha güzel oldu. Galatasaray umutları yine yeşertti, onlar için de sonlandırdı. Çok daha anlamlı oldu. Her şeyde bir hayır vardır derler. Güzel bir şampiyonluk. İnşallah Galatasaray her sene şampiyon olur."

"İNSAN SEVDİĞİNE KIRILIR, BEN KIRILDIM"

"Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum."

"KEREM YAPINCA GÖZ ARDI EDİLİYOR"

"3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim. Her sene üst üste koyuyorum. Sevenlerimi mutlu ederim inşallah."

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