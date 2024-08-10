İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2024 Cumartesi / 5 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara teşekkür
Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara teşekkür

Galatasaray taraftarı, geçtiğimiz günlerde soyunma odasında sorun çıkardığı haberleriyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi. Sarı-kırmızılı futbolcu taraftarlara teşekkür etti.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 01:27 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara teşekkür
ABONE OL

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaştığı maç öncesi taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Sarı kırmızılı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, geçtiğimiz günlerde soyunma odasında sorun çıkardığı haberleriyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

Milli oyuncuyu tribüne çağıran taraftarları kırmayan Kerem, üçlü çektirerek ona destek verenleri selamladı.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu maçın ardından sosyal medya hesabından "Büyük taraftarımıza destekleri için çok teşekkür ederim, baş tacısınız" paylaşımı yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.