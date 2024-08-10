Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara teşekkür

Galatasaray'ın Hatayspor ile karşılaştığı maç öncesi taraftarlar Kerem Aktürkoğlu'nu yalnız bırakmadı.

Sarı kırmızılı takımı desteklemek için stada gelen taraftarlar, geçtiğimiz günlerde soyunma odasında sorun çıkardığı haberleriyle gündeme gelen Kerem Aktürkoğlu'na destek verdi.

Milli oyuncuyu tribüne çağıran taraftarları kırmayan Kerem, üçlü çektirerek ona destek verenleri selamladı.

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu maçın ardından sosyal medya hesabından "Büyük taraftarımıza destekleri için çok teşekkür ederim, baş tacısınız" paylaşımı yaptı.