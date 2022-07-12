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Spor

Kerem Aktürkoğlu'ndan Van Aanholt açıklaması

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarında bugünkü antrenmanda Patrick Van Aanholt ile arasında gerginlik yaşayan Kerem Aktürkoğlu, olay hakkında açıklamalarda bulundu.

DHA12 Temmuz 2022 Salı 17:50 - Güncelleme:
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Galatasaray'ın bugünkü antrenmanında Patrick Van Aanholt ile arasında bir tartışma geçen Kerem Aktürkoğlu, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir.

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