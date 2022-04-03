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Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti. Ünlü futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.

DHA3 Nisan 2022 Pazar 17:44 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 17:44
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Kocaelinin Gölcük ilçesinde yaşayan, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktüroğlu'nun yaşamını yitiren babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90) toprağa verildi.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının ardından dün acı haberi aldı.

Kerem Aktürkoğlu, babası Ömer Faruk Aktürkoğlu ile birlikte cenaze namazının kılındığı Gölcük Tevfik Hoca Camii'nde, babaannesinin tabutunun başında taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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