İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2024 Pazartesi / 15 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9739
  • EURO
    36,742
  • ALTIN
    2975.32
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Aktürkoğlu'nun asisti yetmedi! Benfica 1 puana razı oldu
Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun asisti yetmedi! Benfica 1 puana razı oldu

Portekiz Ligi 14. hafta maçında Benfica, deplasmanda Avs ile 1-1 berabere kaldı. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu da maçta 1 asist ile oynadı.

15 Aralık 2024 Pazar 23:36 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'nun asisti yetmedi! Benfica 1 puana razı oldu
ABONE OL

Portekiz Ligi 14. hafta maçında Benfica, deplasmanda Avs ile karşılaştı. Avs'nin ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 sona erdi.

Konuk ekibin golü 17. dakikada Zeki Amdouni'den geldi. Avs 90+4. dakikada Castro eşitliği yakaladı ve maç 1-1 bitti.

Amdouni'nin kaydettiği golün asistini Kerem Aktürkoğlu yaptı. Kerem, Portekiz ekibinde çıktığı 17 maçta 10 gol ve 3 asist yaptı.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Bir maçı eksik olan Benfica bu sonucun ardından puanını 32'ye çıkardı ve Sporting ile puan farkını 3'e indirdi. Avs ise 12 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Estoril ile karşılaşacak. Avs ise Boavista ile oynayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.