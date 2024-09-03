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Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun referansı Fatih Terim

Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu'na transferde efsane teknik adam Fatih Terim kefil oldu.

3 Eylül 2024 Salı 11:45 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'nun referansı Fatih Terim
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Galatasaray'ın Kerem Aktürkoğlu transferinin perde arkasından Fatih Terim çıktı.

Kerem Aktürkoğlu'nun yeteneklerine inanıp 24Erzincanspor'dan Galatasaray'a bedelsiz kazandıran Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu için de referans oldu.

Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan eski futbolcusu olan ve sıkı ilişkilerini halen sürdürdüğü Benfica Başkanı Rui Costa, kısa süre önce deneyimli teknik adamı arayarak Kerem Aktürkoğlu hakkında bilgi istedi. Fatih Terim, eski oyuncusunun yeteneklerinin, karakterinin ve hırsının Benfica'ya uygun olduğunu Rui Costa'ya iletti.

COSTA, KONUŞTUKTAN SONRA İKNA OLDU

Benfica Başkanı Rui Costa, Fatih Terim ile yaptığı Kerem Aktürkoğlu sohbetinin ardından transfere ikna oldu ve Galatasaray ile pazarlıkları ilerleterek 12 milyon euro ve bonuslar karşılığı el sıkıştı.

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