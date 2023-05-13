Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi yenileniyor

Galatasaray kısa süre önce Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun menajeri Erkut Söğüt Amerika'dan gelerek sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzaladı. Yeni sözleşmeye göre oyuncunun maaşı 3 katına çıkarken Kerem takımın en çok kazanan yerli oyuncusu oldu.

ASTRONOMİK ZAM YAPILDI

Eski sözleşmesine göre bu sezon 9.5 milyon TL kazanacak Kerem'e astronomik bir zam yapıldı. Bu sezon 20 milyon TL garanti para kazanacak Kerem kolay bonuslarla birlikte 30 milyon TL alacak. Kerem'in senelik kazanacağı rakam gelecek sezonlarda 40 milyon TL'ye kadar yükselecek.

KEREM'İN YENİ SÖZLEŞME MADDELERİ

Garanti maaş 9 milyon'dan 20 milyon TL çıktı.

En fazla kazanan yerli oyuncu oldu

15 milyon EURO serbest kalma bedeli kaldırıldı

Sözleşmede serbest kalma bedeli bulunmuyor

Gelecek yıllarda senelik maaşı 40 milyon TL'ye kadar çıkacak

OKAN BURUK'UN VAZGEÇİLMEZİ

Sarı Kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Kerem, sezon başı göreve gelen Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girdi.

BU SEZON PERFORMANSI

Milli futbolcu, bu sezon çıktığı 33 resmi maçta 10 gol, 8 asistlik performans ortaya koydu. (Fanatik)