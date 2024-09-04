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  • Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Filip Kostic! Galatasaray'dan transfer için son hamle
Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Filip Kostic! Galatasaray'dan transfer için son hamle

Transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dünya basınında geniş yankı uyandıran Galatasaray çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, Juventus'un 31 yaşındaki deneyimli futbolcusu Filip Kostic için son kez hamle yapacak. İşte detaylar..

4 Eylül 2024 Çarşamba 11:55 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Filip Kostic! Galatasaray'dan transfer için son hamle
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Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da sol kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor.

Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya gönderen Galatasaray'ın sol kanat için adaylarından biri de Filip Kostic. Juventus forması giyen 31 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdüren Galatasaray, transferi neticelendirmek adına ısrarcı.

Sport Italia'nın haberine göre Galatasaray, Filip Kostic için son bir hamle yapacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Juventus, UEFA'ya bildirdiği kadroda Kostic'e yer vermemişti.

İtalyan devi, 2 yıl daha sözleşmesi olan Filip Kostic'i 2022 yılında 14.7 milyon euroya renklerine bağlamıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 33 maça çıkıp 2107 dakika süre almıştı. Kostic 4 asistlik skor katkısı vermişti.

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