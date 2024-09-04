Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da sol kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor.

Kerem Aktürkoğlu'nu 12 milyon euro karşılığında Benfica'ya gönderen Galatasaray'ın sol kanat için adaylarından biri de Filip Kostic. Juventus forması giyen 31 yaşındaki futbolcu için girişimlerini sürdüren Galatasaray, transferi neticelendirmek adına ısrarcı.

Sport Italia'nın haberine göre Galatasaray, Filip Kostic için son bir hamle yapacak. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olan Juventus, UEFA'ya bildirdiği kadroda Kostic'e yer vermemişti.

İtalyan devi, 2 yıl daha sözleşmesi olan Filip Kostic'i 2022 yılında 14.7 milyon euroya renklerine bağlamıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sırp futbolcu geçtiğimiz sezon Serie A ve İtalya Kupası'nda toplam 33 maça çıkıp 2107 dakika süre almıştı. Kostic 4 asistlik skor katkısı vermişti.

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