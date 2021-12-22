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Spor

Kerem Atakan Kesgin'den Sivasspor'a kötü haber

Süper Lig takımlarından Sivasspor'da forma giyen Kerem Atakan Kesgin'in kasık adalesinde yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı açıklandı.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 00:14 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 00:14
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in sakatlığı nedeniyle bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı ekibin kulüp doktoru Burak Ayyıldız, Kerem Atakan Kesgin'in Kasımpaşa ile oynanan maçın ardından sağ kasığında ağrı ve sertlik şikayetinde bulunduğunu belirterek, "Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerde oyuncumuzun kasık adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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