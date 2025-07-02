İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2025 Çarşamba / 7 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8115
  • EURO
    46,9675
  • ALTIN
    4275.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Demirbay Eyüpspor'da! Resmi açıklama geldi
Spor

Kerem Demirbay Eyüpspor'da! Resmi açıklama geldi

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

HABER MERKEZİ2 Temmuz 2025 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
Kerem Demirbay Eyüpspor'da! Resmi açıklama geldi
ABONE OL

Galatasaray Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"... Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yolun açık olsun." ifadeleri kullanıldı.

YENİ ADRESİ EYÜPSPOR

Öte yandan Galatasaray ile yolların ayrılmasından sonra Kerem Demirbay'ın yeni takımı Eyüpspor oldu.

Eflatun sarılılardan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'a Hoş Geldin Kerem Demirbay! ikas Eyüpspor'umuz, Kerem Demirbay'ın transferi için kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Asbaşkanımız Fatih Kulaksız: "Öncelikle Kerem Demirbay transferinin gerçekleşmesinde bizlere kolaylık sağlayan Galatasaray Kulübü'ne ve Sayın Dursun Özbek'e teşekkür ediyoruz. Kerem, hem Almanya'da hem de Türkiye'de önemli kulüplerde forma giymiş, uluslararası tecrübesi yüksek, kaliteli bir oyuncu. Kerem buraya büyük bir istek ve heyecanla geldi. Sahada göstereceği katkı ve tecrübesiyle takımımıza önemli artılar kazandıracağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadeleri kullanıldı.

Kerem Demirbay ise çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "ikas Eyüpspor'a geldiğim için gerçekten çok mutluyum. Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.