İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2024 Cuma / 12 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,9597
  • EURO
    36,7295
  • ALTIN
    2983.9
  • BIST100
    10125.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerem Demirbay: kariyerimi Galatasaray'da bitirmek istiyorum
Spor

Kerem Demirbay: kariyerimi Galatasaray'da bitirmek istiyorum

Galatasaray'da forma giyen tecrübeli orta saha Kerem Demirbay, sarı kırmızılı takımdaki geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

13 Aralık 2024 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Kerem Demirbay: kariyerimi Galatasaray'da bitirmek istiyorum
ABONE OL

Galatasaray'ın yıldızı Kerem Demirbay, Sky DE'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HER KULÜBE SAYGIM VAR"

Kerem Demirbay yaptığı açıklamada, "Şu anda kulüp değiştirmeyi düşünmüyorum. Bazı kulüplerin benimle ilgilendiğini biliyorum. Elbette her kulübe büyük saygım var. Ama kesinlikle kulüp değiştirmeyeceğim. Neden? Çünkü burada kendimi çok iyi hissediyorum. Ailem burada kendini çok rahat hissediyor, bunu siz de görebilirsiniz. Ve bir buçuk yıllık sözleşmem var, kesinlikle burada kalacağım." dedi.

"KARİYERİMİ G.SARAY'DA BİTİRMEK İSTİYORUM"

Kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediğini söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bunu uzatmak ve burada kalmak istiyorum. Burada hiçbir kapıyı kapatmak istemiyorum. Almanya'ya geri dönmek istemediğimden değil ama hayalim kariyerimi Galatasaray'da bitirmek. İşte benim hayalim bu ve bunun gerçekleşeceğini biliyorum." diye konuştu.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Galatasaray'da 20 maçta forma giydi ve 3 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.