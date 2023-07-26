Kerem Demirbay transferinde Galatasaray'a rakip çıktı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın önüne yine Lazio engeli çıktı...

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay konusunda hem oyuncu hem de kulübü ile yaptığı görüşmelerde çok önemli bir yol katetmişti. Hafta içerisinde de 30 yaşındaki oyuncu ile masaya oturulup, sözleşme detaylarının görüşülmesi bekleniyordu. Fakat adı Beşiktaş ile de anılan Kerem Demirbay için İtalya'dan bir iddia daha geldi.

MILINKOVIC-SAVIC'İN YERİNİ DOLDURACAK

Daha önce Fiorentina'nın transferiyle ilgilendiği yıldız futbolcu, Lazio'nun da transfer listesine eklendi. Takımın önemli isimlerinden Sergej Milinkovic-Savic'in Al-Hilal'e transfer olmasının ardından Lazio, Kerem ile bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Leverkusen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem için kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Çizme temsilcisi ise bu rakamı ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Bu gelişmeler üzerine Galatasaray'ın nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.

4. KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Daha önce Leandro Paredes transferinde araya giren İtalyan ekibi, şimdi de Kerem transferinde Aslan'ı karşısına aldı. Çizme ekibi, daha önce Barış Alper'i kadrosuna katmak için Cim Bom'un kapısını çalmış, Torreira'nın ise menajeriyle görüşmüştü.

KEREM DEMİRBAY KİMDİR?

Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti. Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.