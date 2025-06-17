Galatasaray'da kadro planlaması sürüyor. Yönetim, takviyelere yönelik girişimde bulunurken; yolların ayrılması beklenen oyuncular için gelecek teklifleri bekliyor.

2023 yazında takıma katılan Kerem Demirbay, kadroda düşünülmeyen isimlerden. Türk asıllı Alman futbolcuya, İkas Eyüpspor'un ilgisi bulunuyor.

Eflatun sarılıların, tecrübeli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Kerem Demirbay'ın da, bu transfere sıcak baktığı öne sürülüyor. Tecrübeli oyuncunun, Reeder Samsunspor'un da transfer listesine girdiği iddia ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 34 resmi maça çıkan Kerem Demirbay 1006 dakika sahada kaldı ve 3 asistlik performansla skora katkı sağladı.