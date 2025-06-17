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Spor

Kerem Demirbay'da Süper Lig'den talip çıktı! Galatasaray'da ayrılık kapıda

Galatasaray'ın gelecek sezon kadro planlamasında düşünmediği Türk asıllı Alman oyuncusu Kerem Demirbay'a Süper Lig'den talip çıktı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Eyüpspor'un transfer için yoğun mesai harcadığı öğrenildi. İşte detaylar...

TRT Spor17 Haziran 2025 Salı 13:02 - Güncelleme:
Kerem Demirbay'da Süper Lig'den talip çıktı! Galatasaray'da ayrılık kapıda
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Galatasaray'da kadro planlaması sürüyor. Yönetim, takviyelere yönelik girişimde bulunurken; yolların ayrılması beklenen oyuncular için gelecek teklifleri bekliyor.

2023 yazında takıma katılan Kerem Demirbay, kadroda düşünülmeyen isimlerden. Türk asıllı Alman futbolcuya, İkas Eyüpspor'un ilgisi bulunuyor.

Eflatun sarılıların, tecrübeli orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak için yoğun çaba harcadığı belirtiliyor. Kerem Demirbay'ın da, bu transfere sıcak baktığı öne sürülüyor. Tecrübeli oyuncunun, Reeder Samsunspor'un da transfer listesine girdiği iddia ediliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla 34 resmi maça çıkan Kerem Demirbay 1006 dakika sahada kaldı ve 3 asistlik performansla skora katkı sağladı.

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