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Spor

Kerem Kamal, kazandığı altın madalyasını depremzedelere armağan etti

İbrahim Mustafa Turnuvası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan Kerem Kamal, madalyasını depremzedelere bağışladı.

AA26 Şubat 2023 Pazar 23:00 - Güncelleme:
Kerem Kamal, kazandığı altın madalyasını depremzedelere armağan etti
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Mısır'da düzenlenen ve dünya sıralamasına puan veren İbrahim Mustafa Turnuvası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, madalyasını depremzedelere armağan etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kamal, depremde hayatını kaybedenlerin üzüntüsünü hissederek şampiyonada yer aldığını belirtti.

Depremlerin ardından ülke olarak çok büyük üzüntüler yaşandığını aktaran Kerem Kamal, "Mısır'a da bunun burukluğu ile geldik. Milli takım olarak iyi dereceler alıyoruz. Ben de tüm rakiplerimi yenerek altın madalya kazandım. Bunun için mutluyum ancak bir yanım da çok buruk. Bu madalyayı depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza armağan ediyorum. Gelecekte umarım bir daha böyle felaketleri yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

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