Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide gözler iki takımın golcü kanatlarında olacak. Beşiktaş'ta Cerny, El Bilal Toure, Cengiz Ünder ile Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Dorgeles Nene'nin performansı derbinin sonucuna doğrudan etki edecek. Bu sezon 25 maçta 6 golle oynayan; Trabzon maçında 2 gol atan Cerny, Kadıköy'de 2-1 kazandıkları kupa maçında golleri atmıştı. Yine 6 golle oynayan El-Bilal de Dolmabahçe'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında ve 1-1'lik Galatasaray karşılaşmasında 1'er gol kaydetti.

KEREM-NENE'DEN 21 GOL

Kanarya'da Kerem ve Nene toplamda 21 kez ağları salladı. Malili oyuncu son maçta hat-trick yapmıştı. İki oyuncu da bu sezon derbi maçlarında siftah bulamadı. Bunu kırmaya çalışacaklar. Öte yandan Kanarya'da devre arası gelen Cherif de attığı 3 golle, Tedesco'nun bir başka silahı oldu. Kara Kartal'ın kış transfer dönemi kadrosuna kattığı Güney Koreli Oh, 5 golle dikkat çekti. Oh'un rakibi ise Cherif değil bir Sambacı. Bu sezon 38 maçta 21 gol kaydeden Talisca sakatlıktan döndü, forma bekleyecek.

ORTA SAHADA SIKI REKABET

Siyah-Beyazlılar'da Orkun da gol umudu. Milli yıldız ligdeki son 8 maçta 6 kez ağları salladı. Başarılı orta saha adeta forvet rolünü üstlendi. Kanarya'nın on numarası Marco Asensio ise bu sezon 36 maçta 13 gol atarak kariyer rekoru kırdı. İspanyol yıldız 4 maçtır suskun. Dolmabahçe'deki derbide Orkun Kökçü kızarmış, Asensio ise gol atmıştı. Maestrolar bu kez Kadıköy'de kapışacak.