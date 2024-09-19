Kerem ve Orkun Devler Ligi'nde sahne alıyor!

Devler Ligi'nde günün dikkat çeken mücadelesinde Kızılyıldız ve Benfica kozlarını paylaşıyor.

Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü mücadeleye ilk 11'de başlıyor.

İŞTE İLK 11'LER

Kızılyıldız: Glazer, Mimovic, Djiga, Spajic, YW Seol, Krunic, Elsnik, Silas, Ivanic, Olayinka, Bruno Duarte

Benfica: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Orkun Kökçü, Rollheiser, Di María, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

DEVLER LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL UYGULANACAK?

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak.

Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.