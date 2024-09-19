Kerem ve Orkun Devler Ligi'nde sahne alıyor!

İŞTE İLK 11'LER
Kızılyıldız: Glazer, Mimovic, Djiga, Spajic, YW Seol, Krunic, Elsnik, Silas, Ivanic, Olayinka, Bruno Duarte
Benfica: Trubin, Bah, António Silva, Otamendi, Carreras, Florentino, Orkun Kökçü, Rollheiser, Di María, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
DEVLER LİGİ'NDE YENİ FORMAT NASIL UYGULANACAK?
Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak.
Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.