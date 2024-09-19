Galatasaray'dan Benfica transfer olan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı ikinci maçında da golünü attı. Milli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kızılyıldız karşılaşmasında sahneye çıktı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında sahneye çıkan Kerem, müthiş bir gole imza atmayı başardı. Ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda takipçiliğini konuşturan milli futbolcu, zorlu deplasmanda sahneye çıktı.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ise bu kes sahneye bir diğer milli oyuncumuz Orkun Kökçü çıktı ve skoru 2-0'a getiren gole imza attı.

Kızılyıldız ağlarını havalandıran Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, yabancı bir ekibin formasıyla bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk Türk takım arkadaşları oldu.