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Spor

Kerem Yavaş: Oyundan kopmadık

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi11 Şubat 2025 Salı 01:36 - Güncelleme:
Kerem Yavaş: Oyundan kopmadık
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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un çok güçlü bir kadrosu olduğunu söyleyen Yavaş, "Büyük bir takıma karşı oynadık, kendi evlerindeki performansları belli. Maça gerçekten iyi başladık ve pozisyonlar bulduk. Bu tip büyük takımlara karşı bu pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Puanı hak ettik ama olmadı. Trabzonspor gerçekten kaliteli bir kadroya sahip. Pek konuşulmuyor ama ligin en çok topa sahip olan takımı onlar. Dikkat etmemiz gereken taraf sabırlı oynamaktı, işin bu kısmını iyi yaptık. Geçişleri sıkıntı olabilirdi bize, ilk yarıda iyi savunduk. İkinci devre geçiş golüne mani olamadık. Oyundan kopmadık, maçı geri çevirebilirdik. Kazansak ilk 5 açısından çok büyük avantaj olacaktı, Trabzonspor da burayı hedefliyor. Onların da durumu kolay değil. Trabzonspor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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