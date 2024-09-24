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Spor

Kerem'den mesaj: İyiyim

Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Boavista maçının ardından, 'Merak etmeyin, iyim!' şeklinde bir paylaşım yaptı.

24 Eylül 2024 Salı 01:42 - Güncelleme:
Kerem'den mesaj: İyiyim
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Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Boavista karşılaşmasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Maçta bir mücadele sırasında gözüne darbe alan milli yıldız, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Merak etmeyin, iyiyim." paylaşımında bulundu.

Kerem'in paylaşımında sağ gözünün altındaki hafif morluk dikkat çekti.

2 ASİST YAPTI

Kerem, Boavista ile oynanan maçta 2 asiste imza attı ve Portekiz ekibindeki iyi başlangıcını sürdürdü. 25 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibinde 3 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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