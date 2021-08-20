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Spor

Kerem'e çıkışan Luyindama'ya Terim tepkisi

Randers-Galatasaray maçının ilk yarısında sürpriz bir an yaşandı. Giresunspor maçında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan olayların yankıları devam ederken bu kez Luyindama, genç yıldıza maç içinde sert çıktı.

20 Ağustos 2021 Cuma 09:23 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 09:23
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UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Fatih Terim'i sinirlendiren bir olay yaşandı.

KEREM'E ÇIKIŞAN LUYINDAMA'YA TERİM TEPKİSİ

Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananların ardından bu kez Luyindama ile Kerem arasında diyalog yaşandı. Golden birkaç dakika önce sarı-kırmızılıların savunmasında yer alan Luyindama, oyundan dolayı Kerem'e çıkıştı. Bunu gören Fatih Terim, defanstaki oyuncusunun sakin olmasını istedi.

KEREM'DEN DUYGU PATLAMASI!

G.Saraylı iki futbolcu arasında yaşanan bu olayın sadece birkaç dakika sonrasında topu alan Kerem, çok iyi bir vuruşla takımını öne geçirdi. Adeta ağlamaklı olan futbolcunun bu tavrı gözlerden kaçmadı. Genç futbolcu, oyundan alınırken, giren Babel de onu tebrik etti.

Milliyet

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