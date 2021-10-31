31 Ekim 2021 Pazar 22:24 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 22:30

Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın evinde Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Kerem Aktürkoğlu'nun menajeriyle konuştuğunu belirtirken, "Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan." şeklinde konuştu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"4 BÜYÜKLER OLACAKTIR"

"Kritik bir 3 puan. Ligin 11. haftası için kritik demek erken değil mi, değil. Ligin zirvesinde 4 büyükler olacaktır sezon sonunda. Kendi aralarında paylaşacaklardır ilk dört sırayı."

"TRAVMATİK BİR SONUÇ OLACAKTI"

"Galatasaray bugün berabere kalsa dahi travmatik bir sonuç olacaktı. Tarafar sayısı da düşerdi. Şampiyonluk yarışındaki takımlarda bunlar olabilirdi."

"TERİM'E SÖYLEMİŞLERDİR"

"Fatih Terim, Trabzonspor maçının ardından yardımcılarıyla konuşmuştur bu maçı. Hocam mutlaka kazanmamız lazımdır demiştir yardımcılar. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu söylemişlerdir."

"BERKAN, GELİŞİM GÖSTERECEK Mİ?"

"Galatasaray'ın orta sahasında Berkan oynuyor. Berkan, Galatasaray'da oynar mı oynamaz mı diye düşünüyoruz. Gelişim gösterecek mi, bilmiyoruz."

"KEREM, BU YIL ÇOK FORMDA"

"Kerem bu yıl çok formda, bir şeyler öğreniyor sürekli. Her zaman öğrenmek istiyor. Menajeriyle konuştum ben, Mesut Özil'in de menajeri aynı zamanda tatlıyı kesmiş mesela. Kerem'in yaşı çok genç şu an ama çok takım değiştirmiş. 5-6 takım gezmiş şimdiye kadar. Bunlar da tecrübe olur. Toprak sahada falan oynamıştır ama tecrübe olmuş."

"BÜYÜK TAKIMDA BU OLMAZ"

"Galatasaray'ın sabırlısı olması lazım ama büyük takımlarda sabır yoktur. Genç oyunculardan kurulu kadro kurduk sabretmek lazım falan denebilir ama büyük takımda sabır olmaz."

"TERİM, DOĞRU HAMLE YAPTI"

"Galatasaray'da Fatih Terim bugün doğru değişiklikleri yaptı ve skoru 2-0'da korudu. Daha önce 2-0'dan verdiği maçlarda da bence doğru yapmıştı ama skoru koruyamamıştı."

"GALATASARAY, DEVRE ARASINDA İKİ TANE LİDER OYUNCU ALSIN"

"Galatasaray, devre arasında iki tane lider oyuncu alsın, yarışta olur. Liderle arasında 4-5 puan olursa tabii. Galatasaray, devre arasında liderden 10-15 puandan fazla fark yemişse hiç transfer yapmasına gerek yok bence."

"MARCAO, BENİ MAHCUP ETSİN"

"Marcao, benim gözümde Galatasaray seviyesinde hiçbir zaman olmadı. Ama önemli özellikleri var. Sol ayaklı, sert bir stoper, öz veri problemi hiç yok. Beni mahcup etsin. En büyük avantajı genç olması. Gelişime ve karta açık bir oyuncu. Şu an 3 stoperden birincisi takımda. Son haftalarda iyi oynamaya başladı. Marcao için 15-20 yazılıyor ama ben hiç görmedim. Galatasaray'a bugün 15 milyon euro ver, istediğin oyuncuyu alırsın."

"NELSSON'A ÇOK PARA VERİLMİŞ"

"Nelsson'u çok para verilmiş bir transfer olarak görüyorum. Onun özelliklerinde çok oyuncu var. Bizim Milli Takım'daki oyuncular daha iyi ondan. Transferde Marcao'yu daha önde görüyorum mesela. Nelsson'un bugün kritik hamleleri vardı ama. Marcao ve Nelsson'a karşı oynasam Nelsson'un tarafına geçerim."

"KEREM'İN MENAJERİYLE KONUŞTUM"

"Kerem'in menajeriyle konuştum. Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da takım vardı ama unuttum. Ben olsam dolu dolu 25-26 yaşından önce ayrılmam Galatasaray'dan."