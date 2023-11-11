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Spor

Kerim Alıcı: Hafta içinde bunu planlamıştık

Hatayspor, evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından Hataylı futbolcu Kerim Alıcı ve Renat Dadashov açıklamalarda bulundu.

11 Kasım 2023 Cumartesi 22:14 - Güncelleme:
Kerim Alıcı: Hafta içinde bunu planlamıştık
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Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Hatayspor'da Kerim Alıcı, maçın ardından konuştu.

Kerim Alıcı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Mersin halkına, Hatay halkına, bizi destekleyen tüm taraftarlara teşekkür ederiz. Tüm takım arkadaşlarımız, hocalarımız birlik olduk ve bu galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Maça gelecek olursak, hafta içinde bunu planlamıştık. Hızlı hücumları değerlendirip gol bulmaktı hedefimiz ve bunu başardık. Çok iyi bir mücadele verdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hatay halkına ve depremden etkilenen tüm şehirlere bir umut olabildiysek, onların yüzünü güldürebildiysek ne mutlu bize."

Öte yandan Renat Dadashov'da alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Dadashov, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu galibiyet, hocamıza adanması gereken bir galibiyet. Bu 3 puan hocamızın bize getirdiği bir 3 puan. İnanılmaz bir özveriyle çalışıyor hem saha içinde hem de saha dışında. Bize çok yardımcı oluyor. Ona çok teşekkür ediyorum. Taraftara da çok teşekkür ediyorum. Hafta boyunca çalıştıklarımızı uyguladık ve bu sayede galibiyet geldi."

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