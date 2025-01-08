İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2025 Çarşamba / 9 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,383
  • EURO
    36,4954
  • ALTIN
    3020.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kerkez'in Manchester United'a bedeli 50 milyon euro
Spor

Kerkez'in Manchester United'a bedeli 50 milyon euro

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Manchester United'ın talip olduğu 21 yaşındaki sol bek Milos Kerkez için 50 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Haber Merkezi8 Ocak 2025 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
Kerkez'in Manchester United'a bedeli 50 milyon euro
ABONE OL

Premier Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Manchester United, transfer çalışmalarına başladı.

Teamtalk'ta yer alan habere göre; İngiliz devi, Bournemouth forması giyen Milos Kerkez'i kadrosuna katmak istiyor.

50 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İngiliz ekibi, 21 yaşındaki Macar sol bek için yaklaşık 50 milyon euro istiyor.

Haberde transferdeki en büyük engelin istenen bonservis ücreti olduğu yazıldı.

2023 yılında AZ Alkmaar'dan 18 milyon euroya transfer edilen genç oyuncu, bu sezon 20 maça çıktı ve 1 gol, 3 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.