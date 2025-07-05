Kulübü Inter ile ilişkileri durma noktasına gelen Hakan Çalhanoğlu'nun adı, sık sık G.Saray ile anılıyor. Milli yıldızın, İtalya'dan ayrılarak Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor. Ancak G.Saray'ın henüz resmi bir girişimde bulunmadığı Çalhanoğlu için, Al Hilal de devreye girdi...

60 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İtalyan basınına göre Suudi Arabistan ekibi, milli futbolcu için senelik 20 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Al Hilal'in, Inter'in istediği 30 milyon euroluk bonservis bedelini de karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Şu anda Al Hilal'in teknik direktörlüğünü yapan Simone Inzaghi de eski öğrencisiyle tekrardan çalışmayı çok istiyor.

INTER'İN BEKLENTİSİ YÜKSEK

İtalyan devinin başkanı Giuseppe Marotta ise 31 yaşındaki yıldız için en az 30 milyon euro talep ediyor. İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardıklarına göre Sarı-Kırmızılılar, önceliğini Osimhen'e verdiği için en fazla 15-20 milyon euro seviyelerini göze alıyor. Öte yandan Suudi Arabistan ekibinin herhangi bir mali sorunu bulunmuyor. Transferde Çalhanoğlu'nun tutumu belirleyici faktör olacak.