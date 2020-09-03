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Spor

Kevin Boli'den Samsunspor'a 3 yıllık imza

Romanya'nın Cluj takımında forma giyen Fildişi Sahilli stoper Kevin Boli, TFF 1. Lig ekibi Samsunspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

AA03 Eylül 2020 Perşembe 15:36 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 15:36
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Yılport Samsunspor, Romanya'nın CFR Cluj takımında forma giyen stoper Kevin Boli’yi kadrosuna kattı.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, İstanbul'da başkan Yüksel Yıldırım ve genel menajer Mustafa Aztopal ile bir araya gelen Fildişi Sahilli oyuncunun, 3 yıllık sözleşmeye imza attığı bildirildi.

Bu sezon CFR Cluj forması ile Şampiyonlar Ligi Elemelerinde de görev yapan Kevin Boli'nin yarın takımın Samsun'daki kampına dahil olacağı bildirildi.

Başkan Yıldırım da 29 yaşındaki Kevin Boli'nin tecrübesi ile takıma güç katacağını aktardı.

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