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Spor

Kevin Campbell hayatını kaybetti

Kariyerinde Trabzonspor ve Arsenal gibi takımların formalarını da giyen Kevin Campbell, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 54 yaşında hayata gözlerini yumdu.

15 Haziran 2024 Cumartesi 12:41 - Güncelleme:
Kevin Campbell hayatını kaybetti
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Trabzonspor, Arsenal ve Everton'da forma giyen eski İngiliz golcü Kevin Campbell 54 yaşında hayatını kaybetti.

İngiliz futbolcunun yaşadığı ciddi hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği ifade edilirken, hastalığın detayları paylaşılmadı.

Kevin Campbell futbolculuk kariyeri boyunca Arsenal, Leyton Orient, Leicester City, Nottingham Forest, Trabzonspor, Everton, West Bromwich Albion ve Cardiff formaları giymişti.

Milwall'ın 26 yaşındaki kalecisi Matija Sarkic'in ardından aynı gün içinde Kevin Campbell'ın da hayatını kaybetmesi, futbol dünyasında büyük bir üzüntüye sebep oldu.

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