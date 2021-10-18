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Spor

Kevin de Bruyne: Ballon D'Or için Robert Lewandowski'yi seçerdim

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin oyuncusu Kevin De Bruyne, Ballon D'Or'un favorisinin Robert Lewandowski olduğunu söyledi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 19:13 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 19:13
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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski'yi Ballon D'Or'un favarisi olarak gördüğünü açıkladı.

Manchester City'nin Premier Lig'i kazanması ve Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmasıyla son 30 kişilik listeye kalmayı başaran De Bruyne, "Sanırım seçmem gerekirse Bayern'de attığı goller ve sergilediği performanstan dolayı, Lewandowski'yi seçerdim." itirafında bulundu.

De Bruyne, takım arkadaşı Raheem Sterling'in de listede yer aldığını ancak son dönemlerde formunun düşük olduğunu belirtti.

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