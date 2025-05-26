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Spor

Kevin De Bruyne için transfer açıklaması: Evini bile aldı

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Kevin De Bruyne transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi26 Mayıs 2025 Pazartesi 18:35 - Güncelleme:
Kevin De Bruyne için transfer açıklaması: Evini bile aldı
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Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Belçikalı süperstar Kevin De Bruyne ile ilgili önemli bir transfer gelişmesini duyurdu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manna, "Kevin De Bruyne transferi için aylardır çalışıyoruz ve artık son aşamaya gelmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun, Manchester City'de geçirdiği 10 yılın ardından Serie A şampiyonu Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı belirtildi. De Bruyne, Napoli'ye imza atması halinde yıllık net 6 milyon euro kazanacak.

Öte yandan İtalyan basınına konuşan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ise transferle ilgili iyimserliğini şu sözlerle dile getirdi:

"De Bruyne'in bize katılacağına gerçekten inanıyorum. Bana, Napoli'de çok güzel bir ev aldığını söylediler."

"HARİKA BİR MANZARAYDI"

Belçikalı yıldız ve ailesiyle temasa geçtiğini açıklayan De Laurentiis, "Bu sabah kendisiyle, eşiyle ve 9 yaşındaki oğluyla iletişime geçtim. Harika bir manzaraydı, muazzam bir üçlüydüler." dedi.

"YAZILMADIKÇA AÇIKLANMIŞ SAYILMAZ"

Transferin resmileşmesi için temkinli olunması gerektiğini vurgulayan De Laurentiis, "Ancak bir haber, siyah beyaz yazılmadıkça açıklanmış sayılmaz." ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Manchester City'de son sezonu istediği gibi gitmeyen ve sakatlıklarla boğuşan Kevin De Bruyne, 39 resmi maçta 6 gol 8 asist ile 14 gole doğrudan katkı verdi.

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