Kevin Durant'ten 2024 Paris Olimpiyatları açıklaması

ABD basınına konuşan 35 yaşındaki oyuncu, "Paris Olimpiyatları'na katılmayı yüzde 100 istiyorum. Kadroya çağırmaları yeterli. Bu yaz kesinlikle milli takımla sahaya çıkmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Durant'in yanı sıra Golden State Warriors'tan Stephen Curry, Los Angeles Lakers'tan LeBron James, Philadelphia 76ers'tan Joel Embiid gibi önemli yıldız oyuncular da Paris 2024'e katılmak istediklerini önceden duyurmuştu.

Trae Young, Bam Adebayo, Devin Booker, Jaylen Brown, Donovan Mitchell, Draymond Green, Kawhi Leonard ve Paul George gibi ligin önemli oyuncuları da teklif gelmesi halinde olimpiyatlara katılacaklarını belirtmişti.

ABD Milli Takımı, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda dördüncü olmuştu.