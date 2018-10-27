Kevin Durant'ten 41 sayılık muhteşem performans
Son iki sezonun şampiyonu Golden State Warriors, bu sezonki beşinci galibiyetini deplasmanda New York Knicks'i 128-100 mağlup ederek aldı.
Warriors'ta all star oyunculardan Kevin Durant 41 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 29, Draymond Green ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Bu sezonki 5. yenilgisini alan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 135-106
New York Knicks-Golden State Warriors: 100-128
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-107
Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 113-133
Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 95-125
New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 117-115
Sacramento Kings-Washington Wizards: 116-112
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