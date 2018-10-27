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Kevin Durant'ten 41 sayılık muhteşem performans

Son iki sezonun şampiyonu Golden State Warriors, bu sezonki beşinci galibiyetini deplasmanda New York Knicks'i 128-100 mağlup ederek aldı.

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Warriors'ta all star oyunculardan Kevin Durant 41 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Stephen Curry 29, Draymond Green ise 19 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezonki 5. yenilgisini alan Knicks'te Tim Hardaway Jr. 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 135-106

New York Knicks-Golden State Warriors: 100-128

Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 116-107

Houston Rockets-Los Angeles Clippers: 113-133

Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks: 95-125

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets: 117-115

Sacramento Kings-Washington Wizards: 116-112

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