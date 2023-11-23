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Spor

Kevin Garnett: Poole gibilerin NBA'de yeri yok

NBA'in eski süperstarı Kevin Garnett, Washington Wizards guardı Jordan Poole'un 'NBA'de yeri olmadığını' dedi.

23 Kasım 2023 Perşembe 17:09 - Güncelleme:
Kevin Garnett: Poole gibilerin NBA'de yeri yok
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Eski NBA süperstarı Kevin Garnett, Washington Wizards guardı Jordan Poole'un "NBA'de yeri olmadığını" söyledi.

Sezonun şu ana kadarki en büyük hayal kırıklıklarından biri olan Poole, sezon öncesinde takımının 1 numaralı hücum opsiyonu olarak çıkış yapması beklenen bir oyuncuydu.

Bir diğer efsane oyuncu Paul Pierce ile yaptığı podcast'te Wizards guardı hakkında konuşan Garnett, Poole'un ligde olmayı hak etmediğini dile getirdi:

"Golden State'te sana bunu mu öğrettiler? Asla profesyonel bir oyuncu gibi davranmıyor. Seni uyum sağlamadın diye oradan yolladılar. Böyle insanların ligde yeri yok. Hele bir takımın lideri olarak asla yok.

Ben şahsen oğlumun böyle bir adamla takılmasını istemezdim. Takım arkadaşlarıyla nasıl konuştuğunu görüyor musun? 'Kapa çeneni, bu benim takımım, bu iş bende.' falan diyor. Benim hakkımda istediğinizi deyin, fakat ben hiçbir zaman oyuna ve lider konumuna saygısızlık yapmamışımdır."

Wizards'ın bu sezon 17.1 sayı, 2.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalayan Poole'u takas etme ihtimaline karşı hazırlık yaptığı da iddialar arasındaydı.

  • Kevin Garnett
  • Jordan Poole

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