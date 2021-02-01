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Spor

Kevin Luckassen Kayserispor'da

Hes Kablo Kayserispor, 27 yaşındaki Hollandalı golcü Kevin Luckassen ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

DHA01 Şubat 2021 Pazartesi 10:26 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 10:26
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Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen’i kadrosuna kattı. Kayseri’ye gelen tecrübeli golcü ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Romanya 1’inci Lig ekiplerinden Viitorul Constanta takımında forma giyen Luckassen, bu sezon görev aldığı 18 maçta 9 gol attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, forvet oyuncusu Kevin Luckassen ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Kevin Luckassen’e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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