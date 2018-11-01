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Kevin Mirallas Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı

Everton'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fiorentina'ya kiraladığı Kevin Mirallas, Fenerbahçe ile ilgili itirafta bulundu.

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Everton'ın geçtiğimiz yaz Fiorentina'ya kiralık olarak gönderdiği Kevin Mirallas'tan flaş bir transfer itirafı geldi.

31 yaşındaki Belçikalı sağ kanat oyuncusu, Belçika'da yayınlanan Sport Voetbalmagazine programında Fenerbahçe'den transfer teklifi aldığını söyledi.

"Fenerbahçe'den teklif aldım"

Mirallas, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rekabet beni korkutmuyor. Eğer parayı düşünüyor olsaydım Doğu'ya giderdim. Fenerbahçe'de dahil olmak üzere bazı kulüplerden teklif aldım ama Fiorentina'yı seçtim." ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

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