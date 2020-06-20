İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kevin N'Koudou: ''Attığım gol çalışmamın bir sonucu''
Spor

Kevin N'Koudou: ''Attığım gol çalışmamın bir sonucu''

Beşiktaş'ın Denizlispor'u 5-1 yendiği maçta bir gol atan Kevin N'Koudou maçın ardından açıklamalar yaptı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 23:30 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 23:30
ABONE OL

Attığı enfes golü de anlatan Kevin N'Koudou, Denizlispor karşısında çok iyi mücadele ettik, takım olarak oynarsak kazanacağımıza emindik. Kazanmak zorundaydık, geçen hafta çok kötü şekilde kaybettik. Kolay olmayacağını biliyorduk ama başardık. Attığım gol için ise antrenmanlarda bitiricilik konusuna çok çalışıyorum ve attığım gol de bunun bir sonucu elhamdülillah" dedi.

Ligin kalan haftalarında da seri galibiyetler alabileceklerinin altını çizen Kevin N'Koudou, "Çok ciddi bir ara oldu, evde kalmak zorundaydık ve bir anda %100'e çıkmak kolay olmuyor. Ligin kalan bölümünde seri yapabiliriz" şeklinde konuştu.

TSK ekipleri Libya'da Hafter milislerinin camiye attığı top mermisini imha etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.