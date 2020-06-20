Kevin N'Koudou: ''Attığım gol çalışmamın bir sonucu''

20 Haziran 2020 Cumartesi 23:30 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 23:30

Attığı enfes golü de anlatan Kevin N'Koudou, Denizlispor karşısında çok iyi mücadele ettik, takım olarak oynarsak kazanacağımıza emindik. Kazanmak zorundaydık, geçen hafta çok kötü şekilde kaybettik. Kolay olmayacağını biliyorduk ama başardık. Attığım gol için ise antrenmanlarda bitiricilik konusuna çok çalışıyorum ve attığım gol de bunun bir sonucu elhamdülillah" dedi.

Ligin kalan haftalarında da seri galibiyetler alabileceklerinin altını çizen Kevin N'Koudou, "Çok ciddi bir ara oldu, evde kalmak zorundaydık ve bir anda %100'e çıkmak kolay olmuyor. Ligin kalan bölümünde seri yapabiliriz" şeklinde konuştu.