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Kevin Prince Boateng'in 4 yıl önce Bursaspor'un kapısından döndüğü ortaya çıktı

Barcelona'nın anlaşmaya vardığı Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng 4 yıl önce Bursaspor'un kapısından döndü.

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Ousmane Dembele’nin sakatlığı, Munir El Haddadi’nin Sevilla’ya gidişinden sonra forvet hattında eksilen ve o bölgeye tecrübeli bir golcü arayan Barcelona’nın Kevin Prince Boateng’le anlaşması bir hayli dikkat çekti. Şu anda La Liga’da liderlik koltuğunda oturan ve maç başı 2,8’lik (56) gol istatistiği yakalayan Barca, en yakın takipçisi Atletico Madrid’le 5 puanlık farkı korurken, Suarez – Messi ikilisinin yanına Boateng takviyesinin Barcelona’yı Şampiyonlar Ligi’nde de hedeflenen noktaya getireceğine inanılıyor.

Sassuolo’da 15 maçta 5 gol 1 asist yapan Kevin Prince Boateng’in 4 yıl önce Bursaspor’un kapısından döndüğü ortaya çıktı. O dönem sık sık sakatlık problemleri yaşayan ve Schalke macerasından sonra Milan’da istenilen performansı ortaya koyamayan Ganalı yıldız, Serie A devinde 14 maça çıkarken, Boateng’in bu maçlarda sadece 1 gol atması 31 yaşındaki golcüyü Bursaspor’a yaklaştırıyordu.

Dönemin Bursaspor yönetimi Kevin Prince Boateng’le anlaşmaya varmış, hatta oyuncuya uçak biletini bile ayarlanmışken, FIFA Menajeri Marko Kırdemir’e gelen ‘biz vazgeçtik’ telefonu transferi yarıda bırakmıştı. Yapılan prensip anlaşmasına göre ‘Sakatlanırsa sözleşmesi feshedilir ve Bursaspor kulübü kesinlikle herhangi bir ücret ödemez’ maddeleri bulunmasına rağmen Boateng’ten vazgeçen ‘Yeşil Timsahlar’ milli futbolcuyu Las Palmas’a kaptırmıştı.

(Akşam)

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