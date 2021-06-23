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Spor

Kevin-Prince Boateng'in yeni adresi Hertha Berlin oldu

Türkiye kariyerinde Beşiktaş forması giyen Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng'in yeni adresi Hertha Berlin oldu

23 Haziran 2021 Çarşamba 19:20 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 19:20
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Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, yeni sezon öncesinde Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.

Alman kulübünün altyapısında ve A Takımı'nda forma giyen Kevin-Prince Boateng, 34 yaşında eski kulübüne geri döndü.

Türkiye'de Beşiktaş forması da giyen Kevin-Prince Boateng imzasının ardından "Burası benim için herhangi bir kulüp değil. Tüm kariyerimi Hertha Berlin'e borçluyum. Borcumu ödemeye geldim. Hertha Berlin'i asla unutmadım, hep kalbimdeydi" açıklamasını yaptı.

Geçen sezon İtalya Serie B takımlarından Monza'da forma giyen Kevin-Prince Boateng, 25 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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