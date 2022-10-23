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Spor

Kevin Soni ve Simon Falette Beşiktaş maçında yok

Spor Toto Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Hatayspor'da, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette forma giyemeyecek.

AA23 Ekim 2022 Pazar 10:13 - Güncelleme:
Kevin Soni ve Simon Falette Beşiktaş maçında yok
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Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 yenilgiyle 7 puan toplayan ve 18. sırada yer alan Atakaş Hatayspor, çıkış yakalamak için Beşiktaş karşısında galibiyet arayacak.

Bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak bordo-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Kevin Soni ve kart cezalısı Simon Falette maçta forma giyemeyecek.

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