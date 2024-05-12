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Spor

Keylor Navas, PSG'ye veda etti!

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylor Navas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Fransız ekibine veda etti.

12 Mayıs 2024 Pazar 15:13 - Güncelleme:
Keylor Navas, PSG'ye veda etti!
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Paris Saint-Germain'in 37 yaşındaki kalecisi Keylor Navas, sosyal medya hesabından Fransız ekibine veda etti.

PSG ile sözleşmesi seozn sonunda bitecek Navas, açıklamasında "Burada geçirdiğim her dakika harikaydı. Taraftarların sevgisini her zaman hissettim. Bu inanılmaz stadyumda bu formayı savunmak benim için bir onurdu. Önümüzde hala hedeflerimiz var ama evim olan PSG'ye veda etme fırsatını kaçırmak istemedim" dedi.

PSG, ligdeki son iç saha maçında Toulouse ile karşılaşacak. Toulouse sonrası ligde Nice ve Metz deplasmanlarına konuk olacak Luis Enrique'nin ekibi sezonu Lyon ile oynanacak Fransa Kupası ile tamamlayacak.

  • keylor navas
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