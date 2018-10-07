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Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'ı yendi ve kemerini korudu

Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda yendi ve kemerini korudu.

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UFC hafif sıklet unvan maçında Khabib Nurmagomedov ile Conor McGregor kozlarını paylaştı.

Khabib Nurmagomedov, 4 raund sonunda rakibini yenerek şampiyonluk kemerini korumayı başardı.

Kriyerinin 27.maçına çıkacn Dağıstanlı dövüşçü Nurmagomedov, kariyerinde çıktığı bütün maçları kazandı.

MAÇTAN SONRA OLAY ÇIKTI

Khabib maçtan sonra kafesin dışına çıkıp Conor'un takım arkadaşına saldırdı, Khabib'in takımı da kafesin içine girip Conor'a saldırdı.

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