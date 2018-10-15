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Khabib Nurmagomedov, Floyd Mayweather'a meydan okudu

Conor McGregor'ı karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında dağıtan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, ünlü boksöre meydan okudu.

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Avar asıllı Rus UFC dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Mayweather'ı düelloya davet ederken; "Haydi Floyd, şimdi biz dövüşmeliyiz. 50-0'a karşı 27-0. Hiç kaybetmeyen iki adam, neden olmasın? Çünkü ormanda sadece bir kral vardır" ifadelerini kullandı.

'BEN ONU KOLAYCA YERE SERDİM'

Floyd Mayweather'ın Conor McGregor ile maçında onu düşüremediğini söyleyen Khabib, "Şu anda kral benim çünkü o McGregor'u düşüremedi ve ben kolayca yere serdim" dedi.

Mayweather, Ağustos 2017'de McGregor'u yendikten sonra herhangi bir maça çıkmamış ve Manny Pacquiao ile bu yıl karşılaşmak üzere emeklilikten geri dönebileceğini söylemişti.

MCGREGOR'I 4 RAUNT SONUNDA YERE SERDİ

Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'ı 4. raunt sonunda devirmeyi başarmıştı. 

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